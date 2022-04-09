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Гинцбург оценил эффективность вакцин против омикрон-штамма XE

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Вакцины против COVID-19 «Спутник V», «Спутник лайт» и назальная форма препаратов будут эффективны против омикрон-штамма XE. Такое заявление сделал директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

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«Думаю, что [«Спутник V»] будет [эффективен], потому что это [ХЕ] комбинированный вариант [«Омикрона»] BA.1 и BA.2, а «Спутник» эффективен против одного и другого. Соответственно, и назальный вариант препарата также будет эффективен», — заявил ученый в беседе с ТАСС.

7 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о распространении самого заразного варианта коронавирусной инфекции XE.

16 марта эксперт Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что вариант коронавируса «стелс-омикрон» (ВА.2), скорее всего, не вызовет новую волну пандемии. Как он заявил, заразность нового штамма может быть на 10% выше по сравнению с BA.2, или «стелс-омикроном».

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