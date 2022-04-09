Переводчик Google заменил «дорогих русских» на «мертвых»

Сервис Google Translate, который помогает переводить иностранные тексты, предложил своеобразный вариант перевода для словосочетания «dear Russians» — «дорогие русские».

Если в окошке для переводов с английского языка напечатать два этих слова, то при рассмотрении варианта для русского значения этой фразы прилагательное dear («дорогие») автоматически заменяется на dead («мертвые»). Таким образом, переводчик не находит правильного варианта и предлагает изменить смысл фразы на «мертвые русские». Однако при составлении такой же фразы с указанием других национальностей программа ошибки не видит.

Ранее, 7 апреля, Роскомнадзор сообщил, что шесть сервисов Google будут маркироваться за нарушение российских законов. Эти меры коснутся ресурсов «Google Поиск», Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat и Gmail.

Ранее в этот день Роскомнадзор также объявил о решении ввести в отношении компании Google меры понуждения информирующего и экономического характера за несоблюдение законодательства России.

По словам главы комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексея Пушкова, Google может ожидать закрытие в РФ, если компания не изменит свою политику. По его словам, именно «на это указывает в последние месяцы вся последовательность действий корпорации, а также принадлежащего ему YouTube».

С апреля 2020 года Роскомнадзор выявил около 60 случаев дискриминации со стороны YouTube контента российских СМИ, государственных, общественных и спортивных организаций и деятелей. Заблокированными оказались аккаунты или контент Russia Today, «Россия 24», Sputnik, «Звезда», РБК, НТВ.

6 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала блокировку видеохостингом записи своего выступления на брифинге. По ее мнению, YouTube «варварски нарушил нормы». Она уточняет, что решение о закрытии доступа к видеозаписи связано с представленной на брифинге информацией о биолабораториях США на Украине, которую скрывают от западной аудитории.