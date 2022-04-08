Чижов спрогнозировал скорое исчерпание лимита санкций ЕС против России

Санкционный лимит Евросоюза в отношении России близок к исчерпанию. Об этом в пятницу, 8 апреля, заявил постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

«Я думаю, что он (лимит санкций. — Ред.) уже близок к исчерпанию, несмотря на то, что они продолжают хорохориться и говорить, что санкции калечащие. Они сами себя больше калечат уже теперь, нежели Россию и российскую экономику», — заявил Чижов в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в этот же день стало известно, что Евросоюз принял пятый блок санкций против России. Это запрет на перевозки грузов транспортом России и Белоруссии, однако санкция не распространяется на перевозку медицинских препаратов и продовольствия. Также ограничения предусматривают «заморозку активов ряда российских банков, запрет на импорт угля из России, эмбарго на поставку вооружения в Россию, запрет на экспорт в Россию».

7 апреля государства группы G7, в которую входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США, заявили, что продолжат всестороннее давление на госструктуры и экономику России.

4 апреля член комитета Госдумы по энергетике Джамаладин Гасанов в беседе с «Известиями» призвал европейских политиков, прежде чем вводить санкции против энергоресурсов РФ, всё продумать, чтобы не навредить собственному населению. По словам депутата, «вряд ли какая-либо страна предоставит им более дешевые энергоресурсы».

15 марта вступил в силу четвертый пакет санкций Евросоюза против России. Рестрикции включают в себя запрет на новые инвестиции в сфере энергетики РФ, под исключения также попали мирный атом и транспортировка энергоресурсов в ЕС. Под ограничениями оказались и частные лица и организации. Санкции затронули свыше 600 россиян и наибольшую часть финансовой системы РФ. Также в ЕС запретили экспорт предметов роскоши, под которые подпадают элитные иномарки, украшения и многое другое.

Западные страны продолжают вводить новые санкции против РФ, после того как 24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. За несколько дней до этого ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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