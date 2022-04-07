Корреспондент «Известий» рассказала о самоуправлении на Запорожской АЭС

Жители украинского Энергодара без помощи Киева устроили самоуправление на Запорожской АЭС. Об этом сообщается в четверг, 7 апреля.

Горожане пригласили сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в составе 19 человек, чтобы те убедились в исправности станции. Отмечается, что по регламенту перед приездом делегации контейнеры должны быть заполнены отработанным ядерным топливом. Представители агентства проверяют процесс и запечатывают бетонные бочки.

«Это готовые резервуары для хранения отработанного ядерного топлива. Сейчас они пустые, и в таком виде каждый весит более ста тонн. После того, как их заполнят, контейнеры отправят в сухое хранилище», — рассказывает с места событий корреспондент «Известий» Мери Бадунц.

По ее информации, всего накопилось более 170 бочек. На площадке могут уместиться около 300 контейнеров.

12 марта в «Росатоме» заявили, что управление и эксплуатация Чернобыльской и Запорожской АЭС осуществляются украинским персоналом, однако консультируют его российские специалисты. Там также добавили, что мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации осуществляются в тесном контакте с МАГАТЭ.

В ночь на 4 марта на территории Запорожской АЭС на Украине произошел пожар. Представитель пресс-службы ЗАЭС Андрей Туз сообщил, что угрозы распространения радиации не зафиксировано. Позже возгорание было ликвидировано. В МАГАТЭ подтвердили, что огонь не затронул основное оборудование.

28 февраля в Минобороны РФ сообщили, что российские военные взяли под контроль территории вокруг Запорожской АЭС, а незадолго до этого, 24 февраля, установили контроль над Чернобыльской АЭС. Военные РФ договорились с военнослужащими отдельного батальона охраны атомной электростанции нацгвардии Украины о совместной охране энергоблоков, саркофага и хранилища отработанного ядерного топлива.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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