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В Италии усомнились в достоверности данных Киева о событиях в Буче

Евродепутат от Италии Донато усомнилась в данных Киева о событиях в Буче
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Евродепутат от Италии Франческа Донато усомнилась в достоверности данных о массовой гибели мирных жителей в Буче. Сведения, которые распространяют украинские и западные СМИ, вызывают большие сомнения, заявила она 6 апреля.

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«Помимо того что они (украинские СМИ. — Ред.) находятся под полной диктатурой, они подтверждают фейковые новости, отрицая независимое расследование», — написала Донато в Twitter.

Евродепутат отметила, что предложения о введении полного эмбарго на российский газ на основании фактов о Буче абсолютно неприемлемы для экономики Италии. Донато выступила за проведение независимого расследования, чтобы «прояснить динамику событий и установить реальную ответственность за убийство гражданских лиц». Евросоюз она призвала быть беспристрастным и объективным в этом вопросе.

До этого политик неоднократно заявляла, что ЕС способствовал разрастанию конфликта вокруг Украины. Донато также голосовала против антироссийской резолюции в Европарламенте.

Кроме того, в достоверности данных о событиях в Буче усомнился и депутат сейма Польши, лидер коалиции евроскептиков и националистов «Конфедерация» Януш Корвин-Микке. 4 апреля он написал в соцсетях, что дома на фотографиях с погибшими гражданами почти не пострадали. Депутат задался вопросом, почему убитых мирных жителей хоронят в братских могилах, а не отдают их тела родственникам. Политик призвал внимательнее изучать информацию в открытых источниках.

В тот же день американский политолог, бывший советник по вопросам внешней политики руководства Республиканской партии в сенате США Джим Джатрас назвал события в Буче «украинской пропагандой», призвав не верить Киеву на слово.

Украинская сторона 3 апреля начала распространять сообщения о большом количестве жертв в Буче, что якобы стало последствием действий Вооруженных сил России. Однако, как указало тогда Минобороны РФ, российские военные покинули город еще 30 марта, а все опубликованные Киевом фото и видео о якобы «преступлениях российских военных» в Буче являются провокацией.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил сотрудникам ведомства проанализировать ситуацию в Буче и дать ей процессуальную оценку.

В Пентагоне, в свою очередь, отмечали невозможность независимо подтвердить информацию о событиях в Буче. По мнению американского оборонного ведомства, снимки, поступающие из этого города, требуют дальнейшего исследования.

Россия 24 февраля объявила о проведении операции по защите Донбасса. В Кремле уточняли, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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