В МИД Литвы высказались о возможности разрыва дипотношений с Россией

В настоящее время вопрос о разрыве дипломатических отношений между Вильнюсом и Москвой не рассматривается. Об этом в среду, 6 апреля, заявили «Известиям» в министерстве иностранных дел Литвы.

«На данном этапе вопрос о прекращении дипломатических отношений с Российской Федерацией не рассматривается. Дальнейшие меры будут зависеть от дальнейших действий России», — отметили в ведомстве.

В литовском МИДе указали на то, что решение о сокращении диппредставительства и закрытии Генерального консульства РФ в Клайпеде было принято в ответ на российскую спецоперацию по защите Донбасса, ситуацию в украинском населенном пункте Буча и «деструктивную роль российской дипломатической службы».

4 апреля посольство РФ в Литве получило дипломатическую ноту о предписании российскому послу покинуть страну. Тогда же стало известно о постановлении литовского правительства понизить уровень дипломатического представительства между Вильнюсом и Москвой. Латвия вслед за Литвой заявила об аналогичном намерении.

Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко назвал данное решение недальновидным, добавив, что оно сужает возможности политического диалога.

За несколько месяцев страны объявили персонами нон грата несколько сотен сотрудников российских дипведомств. Такое решение приняли США (13 дипломатов), Польша (45), Германия (40), Италия (30), Испания (25), Словакия (35), Бельгия (21), Нидерланды (17), Дания (15), Болгария (13), Македония (5), Португалия (10), Ирландия (4), Черногория (1), Швеция (3), Чехия (1), Румыния (10), Эстония (17), Литва (4), Латвия (16), Греция (10), Словения (33), а также Евросоюз (19 сотрудников постпредства России при ЕС).

В МИД РФ подчеркнули, что Россия даст соответствующий ответ на высылку своих дипломатов. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что западные страны в последние десятилетия используют объявление российских дипломатов персонами нон грата в качестве информационно-политической атаки.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль негативно относится к данным действиям стран Евросоюза. По его словам, это недальновидный шаг, который осложнит общение стран и неминуемо приведет к ответным шагам.

2 и 3 апреля украинская сторона начала распространять сообщения о большом количестве жертв в Буче, что якобы стало последствием деятельности армии РФ. Однако, как указало тогда Минобороны РФ, российские военные покинули город еще 30 марта, а все опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных в Буче являются провокацией.

В середине февраля 2022 года из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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