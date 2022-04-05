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Источник подтвердил присвоение Кадырову звания генерал-лейтенанта

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Появилось подтверждение факта присвоения воинского звания генерал-лейтенанта главе Чечни Размзану Кадырову. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных ведомствах.

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«Рамзану Кадырову присвоено воинское звание генерал-лейтенант», — говорится в сообщении.

О повышении воинского звания Кадырова стало известно еще 28 марта. Тогда об этом заявил спикер парламента Чечни Магомед Даудов. Однако представитель Кремля Дмитрий Песков не стал подтверждать эту информацию, объясняя тем, что не видел указа о присвоении Кадырову звания генерал-лейтенанта. Он также отметил, что закрытые указы президента не публикуются.

В 2020 году главе Чечни было присвоено воинское звание генерал-майора, он сообщал об этом на странице в соцсетях.

Кадыров также удостоен высшей награды страны — звания Героя Российской Федерации.

Ранее в этот же день Кадыров заявил об успешном продвижении в вопросе демилитаризации, денацификации и «дешайтанизации» Украины.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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