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Кадыров заявил об успешной демилитаризации и дешайтанизации Украины

Кадыров заявил, что демилитаризация, денацификация и дешайтанизация Украины идут успешно
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об успешном продвижении в вопросе демилитаризации, денацификации и «дешайтинизации» Украины. К настоящему моменту уничтожена большая часть артиллерии и живой силы противника.

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По его словам, подобная положительная динамика наблюдается повсюду.

«Нацики несут существенные потери. Демилитаризация, денацификация и дешайтанизация Украины проходят вполне успешно. Вооруженными силами РФ уничтожена большая часть военной техники, артиллерийских орудий и живой силы противника», — написал 5 апреля Кадыров в своем Telegram-канале.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в ее задачи также входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

4 апреля стало известно, что с начала спецоперации уничтожены 125 самолетов, 91 вертолет, 392 беспилотных летательных аппарата, 226 зенитных ракетных комплексов, 1936 танков и других боевых бронированных машин, 211 установок реактивной системы залпового огня, 833 орудия полевой артиллерии и миномета, 1810 единиц специальной военной автомобильной техники украинских войск.

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