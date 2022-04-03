В Словакии заявили о готовности платить за российский газ рублями

Поставки российского газа в Словакию нельзя остановить, власти страны будут оплачивать энергоресурсы рублями в соответствии с требованием России. Об этом 3 апреля заявил глава словацкого минэкономики Рихард Сулик в эфире местного телеканала.

«Поставки газа нельзя остановить. Потому я и говорю, хотя это, возможно, для некоторых слишком прагматичная позиция. Если есть условие платить (за газ из РФ) рублем, то платим рублем», — приводит его слова портал Teraz.

По словам министра, Словакия закупает в России около 85% необходимого ей газа. Сулик подчеркнул, что выступает за диверсификацию газовых поставок, однако для этого потребуется несколько лет.

«Я выступаю за то, чтобы мы в этом вопросе действовали совместно в рамках ЕС и искали общее решение. Но нас нельзя отрезать от газа», — добавил глава ведомства.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что решение об оплате газа в рублях было принято, чтобы сберечь доходы от продажи топлива в условиях санкций стран Запада. Он подчеркнул, что данная мера не является попыткой «щелкнуть кому-то по носу», а призвана обезопасить российскую торговлю, чтобы у РФ не отобрали доллары и евро за газ.

31 апреля премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что в случае покупки российского газа за рубли возрастает риск финансовой зависимости от РФ. По его словам, выдвинутые РФ условия предполагают, что компании SPP (Словацкая газовая промышленность, крупнейший поставщик энергии в стране) сначала придется покупать рубли за евро, а затем покупать российский газ.

Премьер-министр также сообщил, что Госсовет Словакии призвал правительство страны подготовиться к вероятному отключению от российского газа. По словам Хегера, властям республики необходимо «защитить бытовых и промышленных потребителей».

31 марта российский президент Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. Позднее в тот же день канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о невозможности Германии платить за российский газ рублями. Он подчеркнул, что, согласно контрактам, оплата за российский газ производится в евро и долларах, так и должно оставаться.

Страны G7 и Евросоюза сочли требование России нарушением контрактов и заявили о планах не выполнять его.

Соответствующее решение российский лидер принял на фоне санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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