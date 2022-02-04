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В Госдуме назвали необходимым ограничение работы Deutsche Welle в РФ

Депутат Никонов: решение по Deutsche Welle было абсолютно необходимым
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Решение России закрыть корпункт телерадиокомпании Deutsche Welle (DW) в стране было абсолютно необходимым. Об этом заявил первый замглавы думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов, комментируя заявление Евросоюза (ЕС) о неприемлемости данной инициативы.

«Решение было абсолютно необходимое. Никто в России не испытывает эйфории и счастья от того, что это решение состоялось, но не реагировать на бесконечные выпады западных стран в отношении Российской Федерации недопустимо. Поэтому, как известно, российское решение последовало за решениями о блокировке немецкой стороной работы германской редакции канала RT», — сказал он в беседе с каналом «Дума ТВ» 3 февраля.

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По словам Никонова, на фоне действий Германии очень странно слышать призывы к России не предпринимать анонсированное решение, а также заявления о его неприемлемости.

«Поэтому если действительно есть желание урегулировать ситуацию, если есть желание сохранить конкретное средство массовой информации в Российской Федерации, российскую редакцию, обеспечить его возможность работы здесь — это сегодня зависит не от Москвы, это зависит от Берлина, это зависит от того, удастся ли Федеративной Республике Германия одуматься и принять решения, которые позволят восстановить возможность для нормальной работы немецкой редакции российской информационной службы RT», — добавил парламентарий.

Ранее в этот день представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что в Евросоюзе считают неприемлемым решение России закрыть корпункт телерадиокомпании DW.

Соответствующее решение власти России приняли днем ранее. Данная мера была введена и в рамках первого этапа ответных мер на запрет вещания канала RT DE в Германии. В пятницу бюро DW закрылось.

В российском МИДе также заявили о планах властей РФ сформировать список лиц, причастных к запрету немецкоязычного подразделения RT в Германии, которым будет ограничен въезд в Россию.

Этому предшествовало заявление немецких властей о запрете вещания телеканала RT DE на спутнике Eutelsat, smart TV, сайте и приложении RT, платформе «Одиссей». В RT выразили мнение, что действия немецкого медиарегулятора неправомерны и нарушают Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (ECTT).

Как заявил «Известиям» депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте, ответные шаги России на запрет вещания телеканала RT DE в Германии понятны. По его мнению, эта ситуация произошла по вине ФРГ.

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