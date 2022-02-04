Евросоюз посчитал неприемлемым решение РФ по Deutsche Welle

Евросоюз (ЕС) считает решение России закрыть корпункт телерадиокомпании Deutsche Welle (DW) в стране неприемлемым. Об этом заявил в пятницу, 4 февраля, на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Это плохое решение, неприемлемое для нас решение. Российские власти связали его с решением немецкого регулятора запретить российскому государственному вещателю RT DE работать в стране из-за отсутствия действующей лицензии, что совершенно не связано с работой Deutsche Welle в России», — отметил Стано.

Накануне российские власти в рамках первого этапа ответных мер на запрет вещания канала RT DE в ФРГ приняли решение закрыть корреспондентский пункт Deutsche Welle в РФ. В российском МИДе также заявили о планах властей РФ сформировать список лиц, причастных к запрету немецкоязычного подразделения RT в Германии, которым будет ограничен въезд в Россию.

В пятницу Московское бюро Deutsche Welle закрылось.

Этому предшествовало заявление немецких властей о запрете вещания телеканала RT DE на спутнике Eutelsat, smart TV, сайте и приложении RT, платформе «Одиссей». В RT выразили мнение, что действия немецкого медиарегулятора неправомерны и нарушают Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (ECTT).

В МИД РФ 2 февраля сообщили, что «вердикт немецкого медиарегулятора является недвусмысленным сигналом, что российские озабоченности демонстративно проигнорированы». Москва вынуждена приступить к реализации ответных мер в отношении аккредитованных СМИ ФРГ, рассказали в российском министерстве.

16 декабря 2021 года онлайн-видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт вещающего на немецком языке телеканала RT Deutsch за якобы обход ограничений, наложенных ранее, — речь об удалении других каналов RT.

После чего, 22 декабря, RT сообщил, что немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы телеканал RT DE, который вел вещание на немецком из студии в Москве.