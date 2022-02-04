Бюро Deutsche Welle в Москве закрылось после решения о запрете вещания

Московское бюро Deutsche Welle (DW) закрылось после решения России запретить работу корпункта медиакомпании в стране. Об этом в пятницу, 4 февраля, компания сообщила на своем сайте.

Deutsche Welle выполнила решение российских властей и закрыла офис, объясняется в сообщении.

«DW превращена в пешку, подобно тому как существуют средства массовой информации в условиях автократии», — говорится в заявлении генерального директора DW Петера Лимбурга.

Как указал Лимбург, компания считает действия российский властей «чрезмерной реакцией».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в тот же день, что сотрудникам московского офиса Deutsche Welle предписано сдать аккредитации 4 февраля.

Накануне российские власти в рамках первого этапа ответных мер на запрет вещания канала RT DE в ФРГ приняли решение закрыть корреспондентский пункт немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в РФ. В российском МИДе также заявили о планах властей РФ сформировать список лиц, причастных к запрету немецкоязычного подразделения RT в Германии, которым будет ограничен въезд в Россию.

Регулятор ФРГ постановил 2 февраля прекратить вещание RT DE на спутнике Eutelsat, smart TV, сайте и приложении RT и платформе «Одиссей».

Депутат Госдумы Алексей Чепа назвал данное решение беспределом. По его мнению, возможность показывать отличную точку зрения по многим важным, актуальным вопросам пугает многие страны.

16 декабря 2021 года онлайн-видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт вещающего на немецком языке телеканала RT Deutsch за якобы обход ограничений, наложенных ранее, — речь об удалении других каналов RT. После чего 22 декабря RT сообщил, что MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы телеканал RT DE, который вел вещание на немецком из студии в Москве.