МИД России обязал журналистов Deutsche Welle сдать аккредитации

Deutsche Welle получил предписание от МИД РФ о закрытии бюро и сдаче аккредитации журналистами, работающими в московском офисе. При этом сдача корреспондентами аккредитаций не означает, что они должны покинуть Россию, сообщила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В соответствии с принятыми решениями мы информировали корпункт Deutsche Welle о его закрытии с сегодняшнего дня — с 4 февраля. Действительно, было направлено уведомление о необходимости сотрудникам корпункта сдать аккредитации в течение дня», — сказала Захарова.

В настоящее время рассматривается вопрос о признании Deutsche Welle иноагентом.

Решение МИД стало реакцией на недружественные действия ФРГ, а именно на запрет спутникового вещание немецкоязычного телеканала Russia Today (RT).

Глава столичного корпункта DW Юрий Решето заявил, что ответные меры со стороны РФ довольно жесткие и для него самого, как и для редакции телерадиокомпании, известие о закрытие корпункта стало большой неожиданностью.

«Я получил официальное письмо от МИД РФ, в котором меня как главу бюро официально информировали о необходимости закрыть (офис) завтра с 9 утра... Мы знаем от властей, что нам нужно сдать наши аккредитации в МИД РФ завтра в течение дня», — заявил Решето накануне в интервью, опубликованном на сайте DW.

Немецкие власти приняли решение о запрете вещания телеканала RT Deutsch в начале февраля. Об этом в среду, 2 февраля, сообщалось в Telegram-канале RT. В сообщении говорилось, что немецкий медиарегулятор MABB постановил прекратить вещание на спутнике Eutelsat, smart TV, сайте и приложении RT, платформе «Одиссей» на основании «беспочвенных и противоречащих действительности заявлений» в нарушение Европейской конвенции о трансграничном телевидении (ECTT).

Российские власти в рамках первого этапа ответных мер на запрет вещания RT DE в ФРГ приняли решение закрыть корреспондентский пункт немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в РФ.

В МИД РФ в тот же день, 2 февраля, сообщили, что «вердикт немецкого медиарегулятора является недвусмысленным сигналом, что российские озабоченности демонстративно проигнорированы». Москва вынуждена приступить к реализации ответных мер в отношении аккредитованных СМИ ФРГ, рассказали в российском министерстве.

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал решение регулятора в ФРГ беспределом. Он отметил, что возможность показывать другую точку зрения по многим жизненно важным, актуальным вопросам пугает многие страны.