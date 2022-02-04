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Иммунолог оценил отмену карантина для контактировавших с заболевшими COVID-19

Иммунолог Крючков спрогнозировал ухудшение ситуации с COVID-19 из-за отмены карантина для контактировавших с заболевшими
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Отмена карантина для контактировавших с заболевшими коронавирусной инфекцией может привести к ухудшению ситуации с COVID-19 в России. Такое мнение в пятницу, 4 февраля, выразил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

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По мнению специалиста, ограничительные меры обсуждать пока преждевременно.

«Сейчас забивается только первичное звено — люди не могут врачей вызвать; но это вопрос пары недель, когда забьется госпитальное звено, а потом подскочит смертность», — объяснил Крючков «Известиям».

Иммунолог привел в пример Данию, власти которой отменили ограничительные меры, однако госпитализация в стране достигла рекордных значений. При этом он подчеркнул, что власти США, Германии, Италии, Норвегии и Израиля не сняли ограничений, хотя в этих странах процент вакцинированных гораздо выше, чем в России.

Кроме того, Крючков добавил, что мнения о том, что распространенный сейчас штамм коронавируса «Омикрон» проходит легко, ошибочны.

По словам иммунолога, важнейшим условием для достижения коллективного иммунитета, необходимого для победы над пандемией, является вакцинация.

В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона Н» и «КовиВак». Граждан прививают бесплатно.

3 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что специальные действия по ограничению контактировавших просто теряют смысл, а при других вариантах коронавируса будет использоваться другая тактика.

В этот же день президент РФ Владимир Путин сообщил о возможном снятии ограничений для лиц, которые контактировали с больными коронавирусом.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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