Тестом единым: какие правила продолжают действовать для заболевших COVID-19 москвичей

У москвичей после выздоровления перестали брать повторный ПЦР-тест на коронавирус — теперь карантин заканчивается автоматически по прошествии двух недель. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщили СМИ со ссылкой на слова представителей столичных клиник. Однако официального подтверждения этой информации пока нет. Какие правила в ближайшее время в любом случае продолжат действовать для заболевших и их родственников, разбирались «Известия».

Отмена повторного ПЦР-теста

О том, что москвичам больше не надо сдавать повторный ПЦР-тест при выписке после перенесенного заболевания, сообщили журналисты «РИА Новости». Об этом изданию сообщили врачи нескольких столичных клиник.

Информацию также подтвердил один из операторов московского call-центра по вопросам, связанным с коронавирусом. Еще один оператор уточнил, что не располагает такой информацией.

Официального подтверждения этой информации не было.

При этом оператор «горячей линии», указанной на сайте «Стопкоронавирус.рф», сообщил корреспонденту «Известий», что московскому пациенту, который ранее сдал положительный ПЦР-тест, необходимо соблюдать двухнедельную изоляцию, а при выходе из нее еще раз пройти тестирование на наличие инфекции. Время сдачи теста назначается по усмотрению врача и в зависимости от самочувствия, пояснили на «горячей линии».

Еще одним фактором должно стать «отсутствие внешних симптомов проявления болезни», уточнил оператор.

Какие правила действуют сейчас

Согласно официально действующим правилам, пациент, который перенес коронавирус, должен соблюдать как минимум двухнедельный карантин, а затем сдать ПЦР-тест.

В начале пандемии россиянам требовалось сдать два отрицательных теста, однако осенью 2020 года это требование отменили.

Тогда же утвержденные Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологические требования, касающиеся в том числе тестирования граждан, были продлены до 2022 года.

По правилам, действовавшим к концу прошлого года, для выписки достаточно было как минимум одного отрицательного теста.

В начале 2022 года также сообщалось, что карантин для заболевших COVID-19 будет сокращен с 14 до семи дней, однако эта информация не подтвердилась. Как позднее пояснили в Роспотребнадзоре, эта мера касается только тех, кто контактировал с больными.

Отмена карантина для родственников

При этом родственникам пациентов и тем, кто близко контактировал или проживал вместе с больным, соблюдать карантин и сдавать ПЦР-тест по действующим правилам необязательно. Но только при условии, если они были вакцинированы либо уже перенесли заболевание.

— Если вы привиты или переболели в течение шести месяцев и у вас был контакт с больным COVID-19, но клинических проявлений заболевания нет, то ПЦР-тест сдавать не надо, — уточняют в Роспотребнадзоре.

Исключение составляют случаи, когда тест нужен для поездки за границу или участия в том или ином мероприятии.

Если человек не был вакцинирован и не болел коронавирусом до этого, ранее он должен был соблюдать изоляцию в течение 14 дней с момента контакта с больным COVID-19.

С начала этого года срок карантина для контактировавших с COVID-19 сократили до 7 дней. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Если никаких симптомов за это время не появится, проходить ПЦР-тестирование не потребуется.

Чем отличаются ПЦР и экспресс-тестирование

При этом для того, чтобы проверить, присутствует ли в организме вирус, можно использовать как традиционный ПЦР-тест (он проводится в лабораторных условиях и на его выполнение уходит 24 часа и более), так и экспресс-тестирование.

Экспресс-тест — это способ диагностики COVID-19 методом иммунохроматографического анализа, который занимает меньше времени, объясняют в Роспотребнадзоре. Однако полностью заменить ПЦР-тестирование он не сможет.

— Преимуществом указанного метода является быстрое применение с минимальной подготовкой и получением результата в течение 15–20 минут, но у таких тестов невысокая чувствительность, особенно если вируса еще мало, экспресс-тест может не показать его наличие, — поясняют в ведомстве.

В то же время экспресс-тесты могут применяться для выявления коронавируса по решению медицинского работника.