Контакт, но: в России не планируют вводить локдаун из-за нового штамма

Российские власти не намерены вводить новый локдаун, несмотря на рост заболеваемости в стране . Более того, в ближайшее время возможно снятие ограничений с людей, которые контактировали с зараженными коронавирусом. Об этом Владимир Путин заявил 3 февраля на встрече с представителями «Деловой России». COVID-19 также оказался одной из главных тем переговоров президента с аргентинским коллегой Альберто Фернандесом , который прибыл с коротким визитом в Москву. В латиноамериканской стране сейчас идет регистрация «Спутника М» для несовершеннолетних.

Южный плацдарм

Текущая рабочая неделя Владимира Путина насыщена международными контактами. После ряда телефонных бесед с европейскими лидерами и встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Кремле также приняли президента Аргентины Альберто Фернандеса. Для латиноамериканского политика поездка в Москву стала первым визитом в РФ на посту главы государства . Он вступил в должность в декабре 2019-го.

Одной из главных тем переговоров было сотрудничество в борьбе с коронавирусной инфекцией. В Аргентину, которая одной из первых зарегистрировала «Спутник V», было доставлено уже 15 млн доз вакцины . Всего в Буэнос-Айресе ожидают 20 млн доз.

— Развернуто производство «Спутника V» на площадках в Аргентине — более 6 млн доз уже произведено. Сейчас решается вопрос о регистрации «Спутника М» для вакцинации подростков от 12, по-моему, до 17 лет, — сказал Владимир Путин, оценив хорошие темпы прививочной кампании в латиноамериканской стране.

В Аргентине полностью вакцинировались свыше 80% населения. Для сравнения, в РФ этот показатель гораздо ниже: доля привитого населения составляет 47,67%. К слову, Аргентина стала плацдармом для распространения российской вакцины и в другие страны региона , включая Эквадор, Парагвай и Перу, заметил Альберто Фернандес. Буэнос-Айрес, однако, заинтересован и в активизации экономического сотрудничества с РФ.

— Я выступаю очень упорно и настойчиво за то, чтобы Аргентина все-таки избавилась от этой зависимости от МВФ и от США и чтобы мы открывали новые возможности. В частности, сотрудничество с Россией для нас очень важно, — заявил аргентинский лидер.

Для большинства стран Латинской Америки полностью уйти от зависимости США невозможно, учитывая тот факт, что американцы по-прежнему играют основополагающую роль в жизни этого региона, отметил в беседе с «Известиями» заместитель директора Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь. Тем не менее Аргентина может ослабить эту зависимость за счет поиска других партнеров, включая Россию или Китай, считает он.

— В целом левоориентированные правительства государств Латинской Америки как раз идут по этому пути. Фернандес — довольно умеренный политик, который заинтересован в том, чтобы найти баланс между сотрудничеством с США и другими странами в условиях существования многополярного мира , — пояснил эксперт. — Для Москвы кооперация с Буэнос-Айресом не менее важна, учитывая нынешние весьма непростые отношения с коллективным Западом. Позиции союзников России в этом регионе за последнее время ослабли. Аргентина может стать для РФ неким плацдармом для развития отношений и с другими странами Латинской Америки.

Контакт, но Президент РФ Владимир Путин и президент Аргентины Альберто Фернандес Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Россия заинтересована в активизации сотрудничества с Аргентиной по разным направлениям, включая инвестиционную сферу , заявил Владимир Путин по итогам переговоров. При этом уже сейчас есть примеры успешной кооперации: «Трансмашхолдинг» принимает участие в модернизации аргентинских железных дорог. Эта компания выиграла крупный тендер на поставку электропоездов, при этом степень локализации их производства на аргентинском рынке составит до 25%, уточнил президент РФ. Российские компании готовы подключиться и к реализации других проектов в сфере железнодорожной инфраструктуры, поставок подвижного состава и техники , заверил он.

Между тем «Росатом» готов предложить Аргентине помощь в дальнейшем развитии ее энергетики. Также есть широкие возможности для укрепления кооперации в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, сказал Владимир Путин. Российская сторона видит потенциал и в расширении сотрудничества в геологоразведке, сооружении и сервисном обслуживании нефтегазовой инфраструктуры, а также в возобновляемой энергетике, химической промышленности и машиностроении.

Без ограничений

Уже после переговоров Владимир Путин встретился с членами «Деловой России». Глава РФ заверил представителей бизнеса, что власти не планируют вводить новый локдаун на фоне роста заболеваемости , который был спровоцирован более заразным штаммом коронавируса «Омикрон». Руководство страны, наоборот, может смягчить некоторые меры. В частности, рассматривается возможность снятия ограничений для контактных лиц .

Штамм «Омикрон» исключительно контагиозен, но при этом вызывает относительно мало тяжелых последствий, отметил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. Учитывая эти свойства, решение не вводить жесткий карантин представляется правильным, добавил он.

— Во-первых, число госпитализаций не растет резко на фоне повышения числа выявленных случаев. Значит, нет необходимости защищать систему здравоохранения от коллапса, как это диктовалось ситуацией в начале пандемии. Сейчас просто складывается другая эпидемическая ситуация из-за упомянутых особенностей «Омикрона», — заявил «Известиям» Алексей Аграновский. — Во-вторых, высокая контагиозность «Омикрона» делает локдаун малоэффективным. В европейских странах, как мы видим, ограничения отменяют , а не ужесточают.

На встрече, однако, затрагивались и другие вопросы, связанные с медицинской тематикой. В частности, сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян попросил президента обратить внимание на сахарный диабет, который стал, по его словам, «тихой пандемией» . Он отметил, что в настоящий момент уже 3,5% россиян болеют этим заболеванием.

— Еще примерно столько же болеют, но пока официально не зарегистрированы, многие миллионы находятся в преддиабетном состоянии, — констатировал он.

Несмотря на это, 10 лет назад закончился срок федеральной программы по борьбе с сахарным диабетом. Владимир Путин согласился с тем, что необходимо запустить новую программу . По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, который к дискуссии подключился по видеосвязи, в России нужно внедрять современные методики по мониторингу уровня глюкозы в крови. Глава Минфина Антон Силуанов, в свою очередь, пообещал найти средства на реализацию программы по борьбе с сахарным диабетом.

Между тем основатель «Сбер Еаптеки» Антон Буздалин считает необходимым в ближайшее время принять законопроект, который разрешит онлайн-продажу рецептурных лекарств . По его словам, это особенно важно в эпоху пандемии коронавируса, когда многие граждане вынуждены находиться в изоляции. Кроме того, он предложил разработать единый федеральный реестр электронных рецептов, чтобы люди могли приобретать препараты по назначению даже в другом регионе. Владимир Путин в целом положительно отреагировал на эти инициативы.