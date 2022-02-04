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В Германии назвали условие для возобновления сертификации СП-2

Минэкономики ФРГ: Германия возобновит сертификацию СП-2 после получения всех документов
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Германия возобновит сертификацию оператора газопровода «Северный поток — 2» (СП-2), когда немецкий регулятор получит всю необходимую документацию. Об этом в пятницу, 4 февраля, заявила на брифинге в Берлине представитель минэкономики ФРГ Беате Барон.

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По ее словам, российская сторона на данный момент не предоставила полного объема документов, необходимых для сертификации газопровода в рамках немецкого законодательства.

Ранее в этот день глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что запуск газопровода «Северный поток – 2» будет зависеть от действий России.

Также в пятницу эксперт по вопросам экономики и энергетики фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге, член парламентского комитета по защите климата и энергетики Штеффен Котре заявил, что отказ от газопровода «Северный поток – 2» стал бы глупым нанесением ущерба собственной экономике. Он отметил, что запуск «Северного потока – 2» мог бы стать столь срочно необходимым сигналом разрядки.

Накануне мэр Киева Виталий Кличко заявил, что если Германия хочет поддерживать Украину, то она должна попрощаться с газопроводом «Северный поток – 2». Политик заявил, что «зависимость от России опасна».

В тот же день директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов указал, что даже в «немецком политическом спектре» вопрос СП-2 находится в «дискуссионном формате». По его словам, со стороны Кличко наблюдается определенное желание повлиять на решение этого вопроса, но это частное мнение.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября 2021 года. Он построен от РФ до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

В ноябре 2021 года регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. 26 января 2022 года стало известно, что оператор «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG зарегистрировал в ФРГ дочернюю компанию для германского участка газопровода Gas for Europe GMBH.

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