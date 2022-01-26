Прямой эфир
Мир
Посол США передал РФ ответы на предложения по гарантиям безопасности
Мир
В Чехии одобрили передачу Украине 4 тыс. артиллерийских боеприпасов
Мир
ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации
Мир
Замгоссекретаря США заявила о готовности Украины к обороне страны
Общество
Минфин повысил минимальные цены на водку и коньяк
Общество
Голикова призвала перевести на удаленку максимальное число сотрудников
Экономика
Цена мартовского фьючерса Brent превысила $90 за баррель
Происшествия
Около 90 горняков эвакуировали из шахты «Анжерская-Южная» в Кузбассе
Экономика
Курс доллара поднялся до 80 рублей впервые с ноября 2020 года
Экономика
Оператор «Северного потока – 2» учредил дочернюю компанию в ФРГ

Оператор «Северного потока – 2» учредил дочернюю компанию в ФРГ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Оператор «Северного потока – 2» (СП-2) Nord Stream 2 AG зарегистрировал в ФРГ дочернюю компанию для германского участка газопровода Gas for Europe GMBH. Об этом 26 января сообщает пресс-служба организации.

Полно вам: СП-2 готов к эксплуатации
Почему от его запуска выиграет даже Украина и что мешает старту работы газопровода

«Компания Nord Stream 2 AG учредила немецкую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH. Новая компания станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода «Северный поток – 2», расположенного в германских территориальных водах, и площадки береговых объектов в г. Любмин в качестве независимого оператора транспортной системы в соответствии с законом об энергетическом хозяйстве ФРГ», — говорится в сообщении.

Таким образом, компания выполнила требование регулятора Германии о необходимости создания дочерней структуры для германской части трубопровода. В ноябре из-за этого была приостановлена сертификация Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2.

21 января депутат комитета бундестага по энергетике Штеффен Котре заявил «Известиям», что СП-2 полностью соответствует законодательству Евросоюза и Германии. Он подчеркнул, что остановить проект на законных основаниях нельзя.

В тот же день премьер-министр федеральной земли Мекленбург в ФРГ Мануэла Швезиг заявила об острой необходимости запуска СП-2, поскольку он может способствовать Германии в переходе к возобновляемым источникам энергии. Она подчеркнула важность для Берлина «критического диалога и экономического взаимодействия с Россией».

Директор ассоциации компаний газовой промышленности Германии Zukunft Gas Тим Келер 16 января предположил, что запуск СП-2 произойдет в течение 2022 года. По его словам, после запуска начнется стабилизация цен на газ.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября 2021 года. Он построен от РФ до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022