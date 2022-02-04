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В бундестаге назвали глупым возможный отказ от «Северного потока — 2»

Член комитета бундестага Котре назвал неумным использование «Северного потока-2» для давления на РФ
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Отказ от газопровода «Северный поток — 2» стал бы глупым нанесением ущерба собственной экономике. Об этом заявил в пятницу, 4 февраля, эксперт по вопросам экономики и энергетики фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге, член парламентского комитета по защите климата и энергетики Штеффен Котре.

«Правильно было бы обратное: запуск «Северного потока — 2» мог бы стать столь срочно необходимым сигналом разрядки. Отказ от «Северного потока — 2» стал бы глупым нанесением ущерба собственной экономике», — подчеркнул Котре в беседе с ТАСС.

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Кроме того, по его словам, использование СП-2 в качестве средства давления на Россию было бы «неумным решением». Это, как уточнил Котре, нанесло бы еще больший внешнеполитический вред.

Накануне мэр Киева Виталий Кличко заявил, что если Германия хочет поддерживать Украину, то она должна попрощаться с газопроводом «Северный поток — 2» (СП-2). Политик заявил, что «зависимость от России опасна».

В тот же день директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов указал, что даже в «немецком политическом спектре» вопрос СП-2 находится в «дискуссионном формате». По его словам, со стороны Кличко наблюдается определенное желание повлиять на решение этого вопроса, но это частное мнение.

30 января глава Федерального сетевого агентства ФРГ Йохен Хоман сообщил, что решение о сертификации оператора СП-2 едва ли будет принято до конца июня. Он уточнил, что регулятор ФРГ по-прежнему ожидает получения всех документов, необходимых для рассмотрения соответствующей заявки.

27 января глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ готова включить СП-2 в список санкций против России в случае ее вторжения на Украину. До этого официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Вашингтон в случае эскалации кризиса вокруг Украины намерен не допустить ввода СП-2 в эксплуатацию. Он указал, что тот факт, что трубопровод еще не запущен, дает Соединенным Штатам рычаги давления на Россию.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября 2021 года. Он построен от РФ до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

В ноябре 2021 года регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. 26 января 2022 года стало известно, что оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG зарегистрировал в ФРГ дочернюю компанию для германского участка газопровода Gas for Europe GMBH.

В США и странах ЕС в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» России в отношении Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения.

Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается начинать войну с Украиной, а западные страны и США «истерично» развивают тему угрозы Украине со стороны РФ вместо принуждения Украины к выполнению Минских соглашений.

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