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В ФРГ назвали вероятный срок сертификации оператора СП-2

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Решение о сертификации оператора «Северного потока – 2» едва ли будет принято до конца июня. Об этом в воскресенье, 30 января, заявил глава Федерального сетевого агентства ФРГ Йохен Хоман в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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По его словам, регулятор ФРГ по-прежнему ожидает получения всех документов, необходимых для рассмотрения соответствующей заявки.

«Необходимая для сертификации компания в соответствии с германским законодательством учреждена и внесена в торговый регистр. Но не хватает дальнейших шагов. Мы ожидаем, что Nord Stream 2 подаст все необходимые документы», — заявил Хоман.

Он отметил, что регулятор сможет продолжить рассмотрение заявки только после того, как все необходимые документы будут представлены.

«Если обратить внимание на различные [предусмотренные для этого] сроки, которые затем начнут действовать, то быстро приходишь к выводу, что окончание [рассмотрения заявки] едва ли будет возможно в первом полугодии [2022 года]», — заявил глава регулятора ФРГ.

26 января оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что зарегистрировал в ФРГ дочернюю компанию для германского участка СП-2 — Gas for Europe GMBH. Компания станет владельцем и оператором 54-километрового участка трубопровода, находящегося в германских территориальных водах, и площадки береговых объектов в городе Любмин.

Таким образом, было выполнено требование регулятора Германии о необходимости создания «дочки» для немецкой части газопровода. В ноябре из-за отсутствия такой структуры была приостановлена сертификация Nord Stream 2 AG как независимого оператора проекта.

21 января депутат комитета бундестага по энергетике Штеффен Котре заявил «Известиям», что «Северный поток – 2» полностью соответствует законодательству Евросоюза и Германии. Он подчеркнул, что остановить проект на законных основаниях нельзя.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября 2021 года. Он построен от РФ до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

В ноябре регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. 26 января 2022 года стало известно, что оператор «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG зарегистрировал в ФРГ дочернюю компанию для германского участка газопровода — Gas for Europe GMBH.

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