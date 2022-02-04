Глава ЕК связала вопрос запуска «Северного потока – 2» с действиями РФ

Запуск газопровода «Северный поток – 2» будет зависеть от действий России. Об заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в опубликованном в пятницу, 4 февраля, интервью газете Handelsblatt.

«В этом остром кризисе всё будет зависеть от позиции России. <...> РФ оказывает военное давление на Украину и использует газ в качестве рычага воздействия на нас (ЕС. — Ред.)», — отметила она.

В связи с этим, по словам фон дер Ляйен, СП-2 нельзя исключать из санкционного списка. При этом она добавила, что Еврокомиссия подготовила широкий пакет экономических и финансовых санкций против России.

Ранее в этот день эксперт по вопросам экономики и энергетики фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге, член парламентского комитета по защите климата и энергетики Штеффен Котре заявил, что отказ от газопровода «Северный поток – 2» стал бы глупым нанесением ущерба собственной экономике. Он отметил, что запуск «Северного потока – 2» мог бы стать столь срочно необходимым сигналом разрядки.

Накануне мэр Киева Виталий Кличко заявил, что если Германия хочет поддерживать Украину, то она должна попрощаться с газопроводом «Северный поток – 2» (СП-2). Политик заявил, что «зависимость от России опасна».

В тот же день директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов указал, что даже в «немецком политическом спектре» вопрос СП-2 находится в «дискуссионном формате». По его словам, со стороны Кличко наблюдается определенное желание повлиять на решение этого вопроса, но это частное мнение.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября 2021 года. Он построен от РФ до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

В ноябре 2021 года регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. 26 января 2022 года стало известно, что оператор «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG зарегистрировал в ФРГ дочернюю компанию для германского участка газопровода Gas for Europe GMBH.

В США и странах ЕС в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» России в отношении Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения.

Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается начинать войну с Украиной, а западные страны и США «истерично» развивают тему угрозы Украине со стороны РФ вместо принуждения Украины к выполнению Минских соглашений.