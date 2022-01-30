В Евросоюзе раскрыли подробности новых санкций против России

Евросоюз (ЕС) работает над новыми санкциями против РФ, которые могут лишить Москву товаров, необходимых для реализации стратегических амбиций страны. Об в воскресенье, 30 января, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«В рамках нашей работы по сдерживанию [России] мы продвинулись в подготовке ответных мер, которые приведут к серьезным издержкам для российской экономики и финансовой системы. Здесь мы также рассматриваем меры экспортного контроля, которые имели бы долгосрочный эффект, лишая Россию товаров, необходимых ей для реализации своих стратегических амбиций», — написал Боррель в своем блоге.

Ранее в этот день стало известно, что власти Великобритании расширят санкции против России на следующей неделе. Глава МИД Соединенного Королевства Лиза Трасс указала, что Лондон собирается расширить перечень санкционного законодательства, чтобы любая компания, представляющая интересы Кремля, могла попасть под санкции.

В ответ на это первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил об отсутствии влияния санкций Британии на жизнь граждан РФ.

25 января в США заявили, что американские финансовые санкции против РФ в случае «вторжения на Украину» будут жестче, чем в 2014 году, когда рубль подешевел на 50%. Кроме того, в Белом доме предупредили о подготовке против России ограничений на поставки сложных технологий в дополнение к финансовым ограничениям. В тот же день президент США Джо Байден заявил, что не исключает введения личных санкций в отношении президента РФ в случае «вторжения» России на Украину.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на то, что призывы США к введению санкций против российского лидера политически деструктивны, но не болезненны. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя возможные санкции США, заявил, что Москва готова к любому развитию событий.

В последние недели западные политики и представители СМИ распространяли многочисленные спекуляции на тему возможной российской агрессии по отношению к Украине. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления. Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по «вторжению» на Украину.