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Канада отозвала вспомогательных сотрудников посольства страны в Киеве
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Канада отозвала вспомогательных сотрудников посольства страны в Киеве

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Власти Канады приняли решение вывезти на время часть вспомогательного персонала из посольства страны в Киеве. Об этом в воскресенье, 30 января, говорится в заявлении канадского МИДа.

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«Канада приняла решение временно отозвать второстепенных канадских сотрудников [диппредставительства] и оставшихся членов семей из канадского посольства на Украине», — заявили в МИДе, отметив, что дипмиссия в Киеве продолжает работать.

Дипломаты также должны быть готовы оказывать консульскую помощь гражданам Канады по мере необходимости.

25 января Канада решила отозвать детей сотрудников посольства в Киеве в возрасте до 18 лет и сопровождающих их членов семьи на фоне «дестабилизирующей деятельности» на Украине и вокруг нее.

В тот же день МИД Украины сообщил, что власти Германии уведомили внешнеполитическое ведомство министерство иностранных дел о намерении эвакуировать часть дипломатического корпуса и работников немецкого посольства в Киеве.

23 января Госдеп США распорядился начать добровольный отъезд части американского дипперсонала и членов семей дипломатов с территории Украины. Кроме того, Госдепартамент выпустил рекомендацию, в которой американским гражданам посоветовали не путешествовать в РФ из-за «сохраняющейся напряженности» на российско-украинской границе.

Представитель Госдепа указал на то, что в случае эскалации напряженности на Украине власти Соединенных Штатов не смогут вывезти своих граждан из страны. Как уточнялось, Москва «может создать ложный предлог для вторжения на Украину», однако «остаются неизвестными наверняка намерения президента РФ».

При этом в МИД Украины назвали преждевременным решение Госдепартамента. По данным ведомства, фактически кардинальных изменений в ситуации безопасности в последнее время не произошло.

В последние недели в западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указывал, что действия США и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Он указал, что она «осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО». По его мнению, о ситуации на Украине и о якобы планируемом Россией нападении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией».

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