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Вашингтон анонсировал новые переговоры Лаврова и Блинкена

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен, вероятно, проведут новые переговоры на следующей неделе. Об этом в воскресенье, 30 января, сообщила заместитель главы Госдепа Виктория Нуланд в эфире телеканала CBS.

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Она также отметила, что в Соединенных Штатах видят знаки РФ, которые свидетельствуют о заинтересованности в обсуждении ответов США по гарантиям безопасности.

«Мы видели некоторые знаки того, что россияне заинтересованы во взаимодействии по этим предложениям, в том числе учитывая тот факт, что госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Лавров, вероятно, поговорят на предстоящей неделе», — заявила Нуланд.

МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности 17 декабря. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

Позднее, в январе 2022 года, в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. Первый раунд состоялся в Женеве 10 января. За ним последовало заседание Совета Россия–НАТО в Брюсселе, после чего 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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Встреча Лаврова и Блинкена по этой теме состоялась 21 января. Российский министр тогда отметил, что США согласились предоставить письменные ответы на предложения РФ.

26 января посол США Джон Салливан передал Москве ответы Вашингтона. Блинкен уточнил, что в переданных письменных ответах изложен «серьезный дипломатический путь вперед». Он подчеркнул, что власти США готовы к сотрудничеству и коммуникации с РФ. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о передаче РФ письменного ответа на российские предложения.

27 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не спешат с заключениями по ответу США. Он также подчеркнул, что нельзя сказать, что соображения Москвы были учтены или «была продемонстрирована готовность учитывать нашу озабоченность». При этом представитель Кремля заявил, что перспектива продолжения диалога по гарантиям безопасности есть.

28 января в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном российский лидер Владимир Путин отметил, что Москва внимательно изучит письменные ответы по гарантиям безопасности, после чего определится со своими дальнейшими действиями.

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