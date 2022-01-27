В Кремле оценили ответ США по гарантиям безопасности

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 января прокомментировал ответ Соединенных Штатов на предложения России по гарантиям безопасности.

Он подчеркнул, что в Кремле не спешат с заключениями.

«Все эти бумаги у президента [РФ Владимира Путина]. Потребуется время, чтобы их проанализировать. Не будем спешить с заключениями. Вы знаете, что было высказано мнение наших визави, имеется ввиду в Вашингтоне и в Брюсселе, что эти ответные бумаги не стоит публиковать, содержание этих бумаг, что теперь в принципе действительно не стоит [говорить], потому что всё и так всем известно», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что нельзя сказать, что соображения Москвы были учтены США и НАТО или «была продемонстрирована готовность учитывать нашу озабоченность».

Песков заявил, что перспектива продолжения диалога по гарантиям безопасности есть.

«Перспективы есть и должны быть всегда. Это и в наших интересах, и в интересах американцев. Как бы мы диаметрально противоположно не расходились в наших взглядах, диалог нужен всегда. Что касается предметного диалога по тем проектам документов, которые мы передали, здесь есть вопросы иного характера, но еще раз повторяю — не буду забегать вперед», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Отвечая на вопрос, есть ли необходимость в новом контакте президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена после получения ответа США по гарантиям безопасности, Песков сообщил, что «будут определенные контакты на рабочем уровне наверняка». Однако лидеры «сами решат, нужно ли им разговаривать».

Помимо этого, понимания о точных сроках встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена пока нет.

Также стало известно, что переговоры по поводу ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в отрыве от общей архитектуры безопасности «вряд ли жизнеспособны».

«Можно, безусловно, отдельно что-то говорить о РСМД, но само по себе обсуждение темы РСМД в отрыве от проблематики общей архитектуры безопасности и стратегической безопасности — вряд ли жизнеспособны такие контакты», — сказал представитель Кремля.

Накануне посол США Джон Салливан передал Москве ответы Вашингтона на предложения по гарантиям безопасности. Госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что в переданных письменных ответах изложен «серьезный дипломатический путь вперед». Он подчеркнул, что власти США готовы к сотрудничеству и коммуникации с РФ.

В январе 2022 года в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. Первый раунд переговоров по этой теме состоялся в Женеве 10 января. За ним последовало заседание Совета Россия–НАТО в Брюсселе, после чего 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документ предполагает, в частности, нерасширение НАТО на восток, отвод вооружений альянса на позиции 1997 года, а также неразмещение ударных вооружений у российских рубежей.