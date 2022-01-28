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Путин и Макрон обсудили по телефону гарантии безопасности

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Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели в пятницу, 28 января, телефонные переговоры. Как сообщили в пресс-службе Кремля, стороны обсудили вопрос о предоставлении РФ долгосрочных, юридически закрепленных гарантий безопасности.

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Путин в разговоре отметил, что российская сторона внимательно изучит письменные ответы на проекты соглашений о гарантиях безопасности, после чего определится со своими дальнейшими действиями.

При обсуждении ситуации на Украине российский лидер акцентировал важность неукоснительного выполнения Киевом положений Минских соглашений и других договоренностей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) и правовому оформлению особого статуса Донбасса.

«С учетом итогов состоявшейся в Париже 26 января встречи политических советников лидеров стран «нормандской четверки» подтвержден настрой на дальнейшую работу России и Франции в данном формате», — говорится в сообщении.

26 января в Париже в Елисейском дворце прошла встреча политических советников «нормандской четверки». Представители России, Германии, Франции и Украины совещались более 8,5 часа.

Стороны согласились с необходимостью сохранения перемирия и режима прекращения огня в Донбассе вне зависимости от разночтений по Минским соглашениям, а также провели их инвентаризацию. Как заметил глава российской делегации Дмитрий Козак, без единого понимания всех положений Минских соглашений нормандский формат в урегулировании конфликта существенной роли не сыграет.

Также он отметил, что прогресс в переговорах «почти нулевой». Он также добавил, что участники переговоров запросили двухнедельную паузу для рассмотрения требований самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые игнорируются Киевом. Он уточнил, что Украина так и не представила свои условия или видение путей урегулирования конфликта.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы.

Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. В частности, 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и Североатлантическим альянсом (НАТО) о гарантиях безопасности. Документ предполагает, в частности, нерасширение НАТО на восток, а также отвод вооружений альянса на позиции 1997 года. В январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности (с США, НАТО и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе). Посол США Джон Салливан 26 января передал письменные ответы Вашингтона на российские предложения по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о передаче РФ письменного ответа на российские предложения.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

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