Коллеги российской делегации по «нормандской четверке» взяли двухнедельную паузу в переговорном процессе, чтобы рассмотреть предложения Донбасса, на которые Киев пока никак не реагирует, рассказал на итоговой пресс-конференции в среду, 26 января, замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак.

«Хотя бы те письменные предложения многочисленные, которые Донбасс внес в контактную группу, чтобы на них была реакция. Или положительный, или отрицательный ответ. Мы, к сожалению, и по этому вопросу не договорились. Для этого тоже попросили двухнедельную паузу. К сожалению, все предложения ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей. — Ред.) по гуманитарным вопросам, политическим, вопросам безопасности остаются без реакции», — отметил он.

Козак добавил, что Украина так и не представила свои условия или видение путей урегулирования конфликта, и выразил надежду, что за две недели ситуация изменится и позволит продвинуться в процессе переговоров.

Встреча политсоветников «нормандской четверки» прошла 26 января в Париже, в Елисейском дворце. Представители России, Германии, Франции и Украины совещались более 8,5 часов.

Стороны переговорного процесса согласились с необходимостью сохранения перемирия и режима прекращения огня в Донбассе вне зависимости от разночтений по Минским соглашениям, а также провели их инвентаризацию. Как заметил глава российской делегации Дмитрий Козак, без единого понимания всех положений Минских соглашений нормандский формат в урегулировании конфликта существенной роли не сыграет.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

Нормандский формат существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Германии и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор прошли еще пять встреч на высшем уровне, последняя состоялась 9 декабря 2019 года в Париже.