Аналитик прокомментировал слова Трампа о причинах кризиса на Украине

Старший научный сотрудник центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал заявление экс-президента США Дональда Трампа о причине кризиса на Украине.

Трамп, говоря о причинах кризиса на Украине, указал на мягкую политику властей страны и их уступки в Европе. По мнению политика, на нынешнюю ситуацию во многом повлияло восстановившееся в Европе представление о том, что они опять могут полагаться на постоянную бесплатную помощь Вашингтона с приходом к власти Джо Байдена.

«Его аргументация [Трампа] состоит в том, что США предпочтительнее сосредоточиться на своих внутренних проблемах», — пояснил Оленченко в беседе с RT.

Аналитик согласился с суждением Трампа о том, что США несут большие финансовые расходы и теряют авторитет в мире.

«В этом плане Трамп абсолютно прав, что нынешнее украинское руководство является по своему характеру иждивенческим и не демонстрирует самостоятельной политики», — заключил Оленченко.

28 января на Украину прибыл очередной самолет с боеприпасами из США. На борту лайнера находилась 81 т снарядов различного калибра. При этом пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби сообщил, что в рамках очередного пакета военной помощи Киеву Вашингтон готовит к отправке оборонительные и наступательные средства.

В свою очередь, посольство РФ призвало США отказаться от поставок оружия Украине, если Штаты на самом деле привержены дипломатическим усилиям по урегулированию внутриукраинского конфликта.

В последние недели западные политики и представители СМИ распространяли многочисленные спекуляции на тему возможной российской агрессии по отношению к Украине. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления. Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по «вторжению» на Украину.