Трамп назвал причину кризиса на Украине

Экс-президент США Дональд Трамп, говоря о причинах кризиса на Украине, указал на мягкую политику властей страны и их уступки в Европе.

По мнению политика, на нынешнюю ситуацию во многом повлияло восстановившееся в Европе представление о том, что они опять могут полагаться на постоянную бесплатную помощь Вашингтона. Это произошло после того, как пост главы государства занял Джо Байден, отметил Трамп. Многие страны восприняли это как сигнал о возвращении старых дней, когда можно было пользоваться США, считает экс-президент.

«Что им не нужно платить по своим счетам и рисковать своими жизнями. Пусть тупые американцы делают всё за нас», — заявил бывший президент в ходе митинга своих сторонников в техасском городе Конро 29 января. Трансляцию события вел канал Fox News.

Он также отметил, что в торговле европейские партнеры обманывают США почти так же, как Китай, однако об этом никто не говорит.

Кроме того, в ходе выступления Трамп высказался о прошедшем телефонном разговоре Байдена и президента Украины Владимира Зеленского, назвав беседу неудачной. По словам политика, Зеленский якобы пытался успокоить Байдена, заявляя, что на Украине «всё в порядке».

На том же выступлении Трамп заявил, что некомпетентная и слабая политика Байдена может спровоцировать третью мировую войну.

Также 29 января в посольстве России в Вашингтоне подчеркнули, что поставки Киеву вооружения со стороны США провоцируют украинские власти к силовым авантюрам в отношении жителей Донбасса.