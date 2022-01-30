Трамп назвал неудачным телефонный разговор Байдена с Зеленским

Если хотя бы половина того, что рассказывают про телефонный разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, правда, то это неудача. Такое заявление сделал экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в субботу, 29 января.

«Если даже половина из того, что говорят (правда. — Ред.), это не был удачный звонок. Президент Украины вроде бы говорил ему (Байдену. — Ред.): «Успокойся, просто успокойся. Я думаю, у нас всё в порядке. Просто успокойся». Вы можете в это поверить?» — рассказал он на митинге своих сторонников в техасском городе Конро, трансляцию вел канал Fox News.

По данным СМИ, Байден и Зеленский не нашли общий язык касательно ситуации вокруг Украины.

На том же выступлении Трамп заявил, что некомпетентная и слабая политика президента США Джо Байдена может спровоцировать третью мировую войну. Бывший американский лидер подчеркнул, что при Байдене КНДР резко увеличила число пусков ракет, Китай угрожает Тайваню, а Иран подошел к созданию ядерной бомбы.

Также он заявил, что президенту следует послать солдат на защиту границы от нелегальных мигрантов, а не в Восточную Европу. Таким образом Трамп отреагировал на заявление Байдена о скорой отправке в восточноевропейские страны, являющиеся членами НАТО, небольшого контингента войск США.