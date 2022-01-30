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В России за сутки госпитализировали 9883 человека с COVID-19

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В России за сутки выявили 121 228 случаев COVID-19, госпитализированы 9883 человека — на 32,2% меньше по сравнению с 29 января. Об этом в воскресенье, 30 января, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве (24 030), Санкт-Петербурге (17 833) и Подмосковье (11 434).

«Зафиксировано 617 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 28 944 человека», — заявили в оперштабе.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 11 737 007 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 330 728 летальных исходов, выздоровел 10 218 151 человек.

Накануне врач-терапевт Марина Астафьева рассказала, что при заболевании «Омикрон»-штаммом коронавируса у пациентов часто наблюдаются такие симптомы, как астения и головные боли.

27 января вирусолог, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков спрогнозировал спад волны «Омикрона» в России с 10 февраля.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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