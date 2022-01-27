Вирусолог предрек спад волны «Омикрон»-штамма в России с 10 февраля

Вирусолог, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Петр Чумаков спрогнозировал спад волны «Омикрон»-штамма коронавируса в России с 10 февраля.

В интервью радио Sputnik в четверг, 27 января, вирусолог рассказал, что в настоящее время заболеваемость растет из-за «Омикрон»-штамма, однако к середине февраля пойдет снижение. Чумаков пришел к такому выводу на основании данных по заболеваемости в других странах, включая США и Великобританию, а также в Европе.

«В России волна пойдет на спад где-то в десятых числах февраля, скорее всего — после десятых чисел», — спрогнозировал вирусолог.

В настоящее время большинство людей болеют бессимптомно, однако «Омикрон» более заразный и распространяется быстрее. По мнению Чумакова, на самом деле в нынешнюю волну вовлечено больше людей, чем показывает официальная статистика. Между тем именно по этой причине эта волна «выгорит» быстрее, поскольку достаточное количество людей перестанет быть чувствительными к вирусу, отмечает телеканал «360».

Вирусолог подчеркнул, что новый вариант коронавируса малопатогенный и вызывает «легкое, похожее на простуду заболевание, которое человек может не заметить», пишет НСН.

Как отметил специалист, эволюция вируса «идет в сторону уменьшения патогенности», пишет RT.

Чумаков указал на то, что значительная часть людей, инфицированных «Омикроном», приобретет иммунитет к COVID-19, поэтому следующая волна этого заболевания может пройти незамеченной, пишет «Москва 24».

Между тем большинство медиков призывают вакцинироваться от COVID-19, чтобы снизить риск заражения и избежать опасных форм заболевания.

Ранее в этот день главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов призвал непривитых пожилых граждан старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями соблюдать домашний режим.

24 января иммунолог Николай Крючков объяснил, почему «Омикрон» не станет последним штаммом коронавируса, сообщает «Газета.Ru». По его словам, вызывает тревогу распространение в Дании подштамма «Омикрона», где он дал резкую вспышку, прервав наметившееся падение заболеваемости.

18 января Чумаков заявил, что срок карантина по коронавирусу сократили в два раза, с 14 до 7 дней, из-за свойств «Омикрон»-штамма коронавируса, пишет сайт kp.ru.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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