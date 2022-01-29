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Терапевт назвала самые частые симптомы штамма «Омикрон»

Терапевт Астафьева отнесла астению и головные боли к частым симптомам «Омикрон»-штамма
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При заболевании «Омикрон»-штаммом коронавируса у пациентов часто наблюдаются такие симптомы, как астения и головные боли. Об этом в субботу, 29 января, заявила врач-терапевт Марина Астафьева.

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«При попадании в клетку любой вирус начинает выделять токсины, которые отравляют организм. Мы сразу можем заметить у себя слабость, астению, ломку в костях, головные боли. Боли вообще могут быть везде, самые разнообразные», — приводит телеканал «Звезда» слова Астафьевой.

По ее словам, сопутствующие симптомы могут сохраняться и после выздоровления, поэтому организму необходимо дать время «прийти в себя», пишет «Газета.Ru».

Накануне врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков назвал заложенность носа и обильный насморк первыми признаками «Омикрон»-штамма коронавируса. Он добавил, что пациенты также сообщают о боли в горле.

23 января комиссар департамента общественного здравоохранения Чикаго Эллисон Арвади назвала боль в горле самым распространенным симптомом «Омикрона».

Арвади порекомендовала оставаться дома тем, кто испытывает дискомфорт в горле, причем речь идет даже о самом незначительном дискомфорте.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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