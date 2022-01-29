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РФ перебросила в Белоруссию дивизион ЗРПК «Панцирь-С»

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Россия перебросила в Белоруссию зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в субботу, 29 января.

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«Подразделения Вооруженных сил РФ, задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства, продолжают передислокацию в Республику Беларусь. Очередной железнодорожный эшелон доставил на станцию разгрузки зенитный ракетно-пушечный дивизион «Панцирь-С» Восточного военного округа», — говорится в сообщении.

Прибывший в Белоруссию дивизион ЗРПК включает 12 боевых машин, каждая из которых может нести по 12 зенитных ракет.

В Министерстве уточнили, что после разгрузки личный состав совершит марш в заданные районы, где оборудует позиции и заступит на учебное-боевое дежурство в составе Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России.

Проверка сил Союзного государства пройдет в два этапа. На первом (до 9 февраля) этапе передислоцируют и создадут группировки войск на территории Белоруссии. На втором (с 10 по 20 февраля) пройдут совместные учения «Союзная решимость-2022».

27 января начальник Генштаба вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич сообщил, что совместные белорусско-российские учения «Союзная решимость – 2022» носят сугубо оборонительный характер. По его словам, целью проверки является повышение обученности ВС.

Ранее в этот день в Минобороны России заявили, что в рамках учений «Союзная решимость – 2022» в Белоруссии завершили перебазирование российские истребители Су-35С. После прибытия в Белоруссию экипажи истребителей заступят на боевое дежурство по противовоздушной обороне.

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