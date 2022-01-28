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Зеленский ответил на приглашение Лаврова приехать в Россию

Зеленский в ответ на приглашение Лаврова предложил встретиться в Одессе
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Президент Украины Владимир Зеленский ответил на приглашение главы МИД России Сергея Лаврова приехать на переговоры в РФ, чтобы обсудить двухсторонние отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

В ходе пресс-конференции 28 января Зеленский признался, что воспринял инициативу российского министра скептически, а также выразил мнение, что встреча не даст результата без обсуждения ситуации на Донбассе.

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«Зачем приглашать человека в таком формате, чтобы этот человек в таком формате не согласился. Зачем об этом говорить?» — заявил он.

Зеленский сказал, что готов встретиться с Путиным и не боится «любого формата», но добавил, что не понимает слова Лаврова, предложившего пообщаться в Сочи.

«Зачем меня приглашать в Сочи? Чтобы я что, на лыжах покатался? Давайте встретимся в Одессе, покупаемся в море», — предложил в ответ украинский лидер.

Ранее в этот день Лавров заявил, что если президент Украины хочет обсуждать нормализацию двусторонних отношений, которые страдают от ущерба, нанесенного односторонними действиями его режима, то Россия готова его принять в Москве, Сочи или Санкт-Петербурге, но при условии, что переговоры не будут касаться темы Донбасса. Для этого, по словам Лаврова, есть контактная группа, в которой по решению нормандского формата должны рассматриваться все вопросы урегулирования напрямую между Киевом и Донецком, Киевом и Луганском.

В прошлую среду, 19 января, сообщалось, что президент Турции Реджеп Эрдоган пригласил для обсуждения и урегулирования разногласий коллег из Украины и России. Кроме того, турецкий лидер назвал нереалистичным сценарий «вторжения» России на Украину.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что если турецкие партнеры смогут сподвигнуть Киев к выполнению Минских соглашений, то это можно будет только приветствовать.

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