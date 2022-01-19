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В Турции рассказали о приглашении Путина и Зеленского для диалога

Представитель Эрдогана рассказал о приглашении Путина и Зеленского для обсуждения разногласий
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Президентов России Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пригласили в Турцию для обсуждения и урегулирования разногласий, заявил представитель турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын. Об этом в среду, 19 января, сообщает Daily Sabah.

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«Турция готова выступить в любой роли для снижения напряженности между Россией и Украиной. И мы делаем это как дружественная России и Украине страна, а также как союзник по НАТО», — сказал Калын.

По информации издания, президент Турции уже проводит переговоры как Путиным, так и с Зеленским. По словам Калына, Эрдоган в ближайшее время собирается отправиться на Украину для переговоров с президентом государства. В это же время Анкара также будет поддерживать связь и с Россией.

Во вторник, 18 января, президент Турции назвал нереалистичным сценарий «вторжения» России на Украину. Также Эрдоган добавил, что хотел бы обсудить эту тему с президентом РФ Владимиром Путиным. В этот же день директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что РФ стремится выстроить с Украиной добрососедские и взаимовыгодные отношения. Он отметил, что Россия сделала многое для того, чтобы Украина состоялась как независимое государство.

15 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия может напасть на Украину в период между серединой января и серединой февраля. По ее словам, РФ перед вторжением предпримет информационные операции против Украины, обвиняя Киев в подготовке атак на Донбасс. В тот же день замгоссекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон подготовил 18 различных сценариев ограничительных мер на случай нападения РФ на Украину, детали которых раскрыть отказалась.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины. Это утверждения США, которые не предоставили доказательств выдвинутых обвинений. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы нет никаких намерений напасть на Украину. Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

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