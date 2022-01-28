Лавров заявил о готовности Москвы обсудить с Зеленским вопрос нормализации отношений

Россия готова принять президента Украины Владимира Зеленского, если он хочет обсудить двусторонние отношения, но не Донбасс. Об этом 28 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Президент [РФ Владимир Путин] отвечал на этот вопрос. Если Зеленский хочет обсуждать нормализацию двусторонних отношений, которые страдают от ущерба, нанесенного односторонними действиями его режима, — на эти действия, конечно, мы отвечаем: мы готовы, пожалуйста. Пусть приезжает в Москву, в Сочи, в Петербург, куда они договорятся», — сказал Лавров в интервью российским радиостанциям.

Ситуацию в Донбассе российская сторона обсуждать не будет, подчеркнул министр.

«Если он (Зеленский — Ред.) хочет обсуждать Донбасс, идите, пожалуйста, в контактную группу, в которой по решению нормандского формата должны рассматриваться все вопросы урегулирования напрямую между Киевом и Донецком, Киевом и Луганском», — пояснил Лавров.

19 января сообщалось, что президентов России и Украины пригласили в Турцию для обсуждения и урегулирования разногласий.

На следующий день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил стремление Анкары провести встречу Путина и Зеленского на своей территории. Турецкий лидер отметил, что огорчен сформировавшейся «атмосферой войны» между Москвой и Киевом.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва будет только приветствовать, если турецкие партнеры смогут сподвигнуть Киев к выполнению Минских соглашений.

14 января глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Зеленский предложил президенту США Джо Байдену организовать трехсторонние переговоры с участием Путина. В ответ на это Песков сообщил, что предложений о трехсторонних переговорах РФ–США–Украина Москве еще не поступало.