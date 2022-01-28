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Лавров заявил о готовности Москвы обсудить с Зеленским вопрос нормализации отношений

Глава МИД Лавров: если Зеленский хочет обсуждать нормализацию отношений, пусть приезжает
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Россия готова принять президента Украины Владимира Зеленского, если он хочет обсудить двусторонние отношения, но не Донбасс. Об этом 28 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Президент [РФ Владимир Путин] отвечал на этот вопрос. Если Зеленский хочет обсуждать нормализацию двусторонних отношений, которые страдают от ущерба, нанесенного односторонними действиями его режима, — на эти действия, конечно, мы отвечаем: мы готовы, пожалуйста. Пусть приезжает в Москву, в Сочи, в Петербург, куда они договорятся», — сказал Лавров в интервью российским радиостанциям.

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Ситуацию в Донбассе российская сторона обсуждать не будет, подчеркнул министр.

«Если он (Зеленский — Ред.) хочет обсуждать Донбасс, идите, пожалуйста, в контактную группу, в которой по решению нормандского формата должны рассматриваться все вопросы урегулирования напрямую между Киевом и Донецком, Киевом и Луганском», — пояснил Лавров.

19 января сообщалось, что президентов России и Украины пригласили в Турцию для обсуждения и урегулирования разногласий.

На следующий день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил стремление Анкары провести встречу Путина и Зеленского на своей территории. Турецкий лидер отметил, что огорчен сформировавшейся «атмосферой войны» между Москвой и Киевом.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва будет только приветствовать, если турецкие партнеры смогут сподвигнуть Киев к выполнению Минских соглашений.

14 января глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Зеленский предложил президенту США Джо Байдену организовать трехсторонние переговоры с участием Путина. В ответ на это Песков сообщил, что предложений о трехсторонних переговорах РФ–США–Украина Москве еще не поступало.

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