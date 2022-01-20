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Эрдоган подтвердил планы устроить переговоры Путина и Зеленского

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 января подтвердил стремление Анкары провести на своей территории встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

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«Нас огорчает, что между Россией и Украиной сформировалась атмосфера войны, так как мы являемся страной, которая имеет хорошие отношения с обеими сторонами. Мы рассчитываем провести встречу Путина и Зеленского», — сказал турецкий лидер на пресс-конференции.

Он отметил, что встреча двух лидеров пройдет «с глазу на глаз, лицом к лицу».

При этом Эрдоган добавил, что «придает большое значение как визиту Путина в Турцию, так и [своему] визиту на Украину». Он не уточнил, когда может состояться визит российского лидера в республику.

19 января сообщалось, что Эрдоган планирует посетить Украину 3 февраля, в день 30-й годовщины установления дипломатических отношений между странами.

В тот же день стало известно, что президентов России и Украины пригласили в Турцию для обсуждения и урегулирования разногласий.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва будет только приветствовать, если турецкие партнеры смогут сподвигнуть Киев к выполнению Минских соглашений.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что приглашение президентов России и Украины для обсуждения разногласий в Турцию продиктовано желанием Анкары повысить свою роль на постсоветском пространстве.

18 января турецкий лидер назвал нереалистичным сценарий «вторжения» России на Украину. Также Эрдоган добавил, что хотел бы обсудить эту тему с Путиным. В тот же день директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Россия стремится выстроить с Украиной добрососедские и взаимовыгодные отношения.

Российская сторона многократно опровергала беспочвенные спекуляции о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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