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В Госдуме отреагировали на приглашение Путина и Зеленского для диалога в Турцию

Депутат Затулин отреагировал на приглашение Путина и Зеленского в Турцию для урегулирования разногласий
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Приглашение президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского для обсуждения разногласий в Турцию продиктовано желанием Анкары повысить свою роль на постсоветском пространстве. Об этом в среду, 19 января, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

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«Очевидно желание Турции повысить свою роль на постсоветском пространстве, навязать себя в качестве посредника. Притом что изначально позиция Турции объявлена — Турция не признает возвращение Крыма в Россию и продолжает развивать тезис об «оккупации» Крыма. Навязывание Турцией посредничества между Россией и Украиной может быть объяснено только желанием повысить свою роль и значимость в этом регионе», — сказал он.

По мнению депутата, с российской стороны было бы весьма нерасчетливо откликаться на это предложение о посредничестве Турции всерьез. Поставка Анкарой Киеву беспилотников Bayraktar достаточно ярко характеризирует позицию турецких властей в украинском вопросе, добавил Затулин.

«Намерения Турции очевидны и прозрачны, здесь непомерные амбиции турецкой дипломатии», — заключил политик.

О том, что президентов России и Украины пригласили в Турцию для обсуждения и урегулирования разногласий, ранее в этот день рассказал Ибрагим Калын, представитель турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

По информации издания Daily Sabah, президент Турции уже проводит переговоры как с Путиным, так и с Зеленским. По словам Калына, Эрдоган в ближайшее время собирается отправиться на Украину для переговоров с президентом Украины.

Накануне турецкий лидер назвал нереалистичным сценарий «вторжения» России на Украину. Также Эрдоган добавил, что хотел бы обсудить эту тему с Путиным. В тот же день директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Россия стремится выстроить с Украиной добрососедские и взаимовыгодные отношения.

15 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия может напасть на Украину в период между серединой января и серединой февраля. По ее словам, РФ перед вторжением предпримет информационные операции против Украины, обвиняя Киев в подготовке атак на Донбасс. В тот же день замгоссекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон подготовил 18 различных сценариев ограничительных мер на случай нападения РФ на Украину, детали которых раскрыть отказалась.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины. Это утверждения США, которые не предоставили доказательств выдвинутых обвинений.

Российская сторона многократно опровергала беспочвенные спекуляции о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

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