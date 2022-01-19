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Эрдоган посетит Украину в годовщину дипотношений между странами

Стало известно о визите Эрдогана на Украину 3 февраля
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Украину 3 февраля, в день 30-й годовщины установления дипломатических отношений между странами. Об этом 19 января сообщил телеканал CNN Turk.

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Во время поездки в Киев Эрдоган встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Состоятся переговоры лидеров, отмечается в сообщении.

Ранее в среду Reuters сообщал, что визит Эрдогана на Украину состоится в ближайшие недели. Отмечалось, что Турция находится в контакте с Киевом и Москвой по урегулированию растущей напряженности.

Ранее в среду стало известно о том, что президентов России и Украины пригласили в Турцию для обсуждения и урегулирования разногласий.

18 января турецкий лидер назвал нереалистичным сценарий «вторжения» России на Украину. По словам Эрдогана, он хотел бы обсудить эту тему с Путиным. В тот же день директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Россия стремится выстроить с Украиной добрососедские и взаимовыгодные отношения.

Член НАТО Турция имеет хорошие отношения как с Киевом, так и с Москвой, но выступает против политики России в Сирии и Ливии, а также против возвращения Крыма в состав РФ.

Развивая сотрудничество с Россией в области обороны и энергетики, Анкара продает современные беспилотники Киеву.

Российская сторона многократно опровергала беспочвенные спекуляции о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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