Врач назвал первые симптомы «Омикрон»-штамма

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков назвал заложенность носа и обильный насморк первыми признаками «Омикрон»-штамма коронавируса.

В беседе с Lenta.Ru в пятницу, 28 января, он рассказал, что пациенты также сообщают о боли в горле.

«Боль в горле считается обязательным симптомом, вообще маст-хэв, ее описывают около 80% пациентов», — сказал российский врач.

23 января комиссар департамента общественного здравоохранения Чикаго Эллисон Арвади назвала боль в горле самым распространенным симптомом «Омикрона», отмечает телеканал «360».

Арвади порекомендовала оставаться дома тем, кто испытывает дискомфорт в горле, причем речь идет даже о самом незначительном дискомфорте.

Как отмечала 22 января врач-онкодерматолог Екатерина Вертиева, «Омикрон»-штамм может спровоцировать у человека обострение кожных заболеваний, например токсическую эритему, крапивницу.

Врач-инфекционист Николай Малышев ранее, 28 января, предупредил о рисках «естественной иммунизации» от COVID-19. По его словам, отсроченные последствия «омикрона» до сих пор точно не известны, отмечает телеканал «Звезда».

В этот же день вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о сохранении коллективного иммунитета в России на уровне 64,4%. Как сообщила вице-премьер журналистам, сейчас вакцинация первым компонентом препаратов от коронавируса проведена 83 674 549 раз, полная вакцинация – 79 269 115 раз, уточняет сайт kp.ru.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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