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Голикова заявила о сохранении коллективного иммунитета в России на уровне 64,4%
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Голикова заявила о сохранении коллективного иммунитета в России на уровне 64,4%

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В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу за неделю не изменился и остался на отметке 64,4%. Об этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила в пятницу, 28 января.

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«По состоянию на 28 января вакцинация первым компонентом проведена 83 674 549 раз, вакцинация полного цикла — 79 269 115 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 64,4%», — сказала она.

По словам вице-премьера, быстрее всего уровень коллективного иммунитета к коронавирусу снижается в Ненецком автономном округе, Чечне и Москве, а также в Московской, Ивановской и Костромской областях.

Голикова отметила, что это связано с постепенным исчезновением иммунитета у привившихся и переболевших больше полугода назад, сообщается на сайте kp.ru. В связи с этим она напомнила, что вакцинация защищает от тяжелого течения COVID-19, в том числе при заболевании «Омикрон»-штаммом.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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