Врач назвала боль в горле самым распространенным симптомом «Омикрона»

Боль и першение в горле являются самым распространенным симптомом, позволяющим указывать на наличие заболевания «Омикроном» еще до получения положительного результата тестирования на COVID-19. Об этом сообщил телеканал NBC Chicago со ссылкой на на комиссара департамента общественного здравоохранения Чикаго Эллисон Арвади.

«Боль в горле является наиболее распространенным симптомом для прогнозирования положительного теста на COVID-19», — говорится в сообщении.

Кроме того, Арвади порекомендовала оставаться дома тем, кто испытывает дискомфорт в горле, речь идет даже о самом незначительном дискомфорте.

Также врач назвала главное отличие «Омикрона» от «Дельты» — редкая потеря обоняния.

Как отмечала 22 января врач-онкодерматолог Екатерина Вертиева, «Омикрон»-штамм может спровоцировать у человека обострение кожных заболеваний, например, токсическую эритему, крапивницу.

Ранее в этот же день инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что при инфицировании «Омикрон»-штаммом коронавируса болезнь может проявляться как единственным симптомом, так и комплексом. Наличие сразу насморка, головной боли, боли в горле, осиплости и расстройства стула почти на 100% свидетельствует о том, что у человека «Омикрон», отметил врач.

Также в субботу главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства России, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров предположил, что пандемия коронавируса может закончиться к лету. Появление штамма «Омикрон» может свидетельствовать о конце пандемии, отметил он.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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