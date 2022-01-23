Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
На протест против COVID-пропусков во Франции вышли почти 40 тыс. человек
Мир
Сербия планирует купить у РФ два вертолета Ка-32 для тушения пожаров
Наука
Космонавт сообщил о переносе ряда выходов в открытый космос с МКС
Наука
Рогозин заявил о работе над запуском ракет с железнодорожных платформ
Мир
Глава ВМС ФРГ подтвердил информацию о своей отставке после слов о Крыме
Мир
Посол РФ допустил усиление военного сотрудничества с Венесуэлой
Мир
Берлускони снял свою кандидатуру с выборов президента Италии
Спорт
«Байер» объявил о подписании контракта с футболистом «Зенита» Азмуном
Спорт
Шахматисту Дубову засчитали техническое поражение из-за отказа играть в маске
Мир
Премьер Баварии предупредил о последствиях в случае санкций против РФ
Сюжет:

Врач назвала боль в горле самым распространенным симптомом «Омикрона»

Американский врач Арвади: боль в горле является самым распространенным симптомом «Омикрона»
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Боль и першение в горле являются самым распространенным симптомом, позволяющим указывать на наличие заболевания «Омикроном» еще до получения положительного результата тестирования на COVID-19. Об этом сообщил телеканал NBC Chicago со ссылкой на на комиссара департамента общественного здравоохранения Чикаго Эллисон Арвади.

Лечебный курс: как справиться с «Омикроном»
Инфекционист Светлана Сметанина посоветовала пить по 2 л жидкости при первых признаках заболевания

«Боль в горле является наиболее распространенным симптомом для прогнозирования положительного теста на COVID-19», — говорится в сообщении.

Кроме того, Арвади порекомендовала оставаться дома тем, кто испытывает дискомфорт в горле, речь идет даже о самом незначительном дискомфорте.

Также врач назвала главное отличие «Омикрона» от «Дельты» — редкая потеря обоняния.

Как отмечала 22 января врач-онкодерматолог Екатерина Вертиева, «Омикрон»-штамм может спровоцировать у человека обострение кожных заболеваний, например, токсическую эритему, крапивницу.

Ранее в этот же день инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что при инфицировании «Омикрон»-штаммом коронавируса болезнь может проявляться как единственным симптомом, так и комплексом. Наличие сразу насморка, головной боли, боли в горле, осиплости и расстройства стула почти на 100% свидетельствует о том, что у человека «Омикрон», отметил врач.

Также в субботу главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства России, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров предположил, что пандемия коронавируса может закончиться к лету. Появление штамма «Омикрон» может свидетельствовать о конце пандемии, отметил он.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022