В ВТБ рассказали о новой мошеннической схеме с продажами билетов на концерты

Мошенники стали использовать схему мошенничества с фишинговыми сайтами с объявлениями о покупке билетов на концерты и спектакли. Об этом в пятницу, 28 января, рассказал представитель ВТБ.

Он пояснил, что в январе был зафиксирован рост числа данных сайтов. Злоумышленники рассылают предложения о покупке билетов через социальные сети, мессенджеры, сайты знакомств. Затем человек заполняет платежную форму, которая включает в себя персональные и контактные данные пользователя, а также реквизиты его банковской карты.

Под видом покупки билетов на концерт оформляется подписка на мошеннический сайт, после чего списываются деньги с карты.

«С банковской карты покупателя происходят списания денежных средств в размере от 5 до 20 тыс. рублей с разницей в 10–15 секунд до полного обнуления баланса», — рассказал представитель банка РБК.

Как пояснил ведущий аналитик Digital Risk Protection в Group-IB Евгений Егоров, существуют популярные мошеннические схемы, в которых часто применяется метод постепенного списания денежных средств с карты жертвы. Однако в этих схемах количество списаний ограничено.

13 января в пресс-службе Банка России сообщили, что в 2021 году Центробанк (ЦБ) заблокировал 2060 фишинговых сайтов, которые имитировали ресурсы настоящих банков.

В регуляторе добавили, что с 1 декабря 2021 года интернет-ресурсы, используемые злоумышленниками для кражи денег у россиян, стали блокировать во внесудебном порядке.

10 декабря в Банке России сообщили, что сотни тысяч россиян каждый год становятся жертвами кибермошенников, большинство из которых используют приемы социальной инженерии. Как сообщает регулятор, кибермошенники в прошлом квартале похитили у клиентов российских банков на 18,5% больше средств, чем год назад, — более 3,2 млрд рублей.