В ЦБ назвали число жертв кибермошенников в России

Сотни тысяч россиян каждый год становятся жертвами кибермошенников, большинство из которых используют приемы социальной инженерии. Об этом 10 декабря сообщается в подготовленном Банком России проекте основных направлений цифровизации финансового рынка на период 2022–2024 годов.

«Ежегодно от действий телефонных и интернет-мошенников страдают сотни тысяч российских граждан», — говорится в документе.

Кроме того, в Банке России отметили рост как количества операций по переводу денежных средств, совершаемых без согласия клиентов кредитных организаций, так и их объем. Большинство операций без согласия совершается в результате использования приемов социальной инженерии, указали эксперты.

За девять месяцев текущего года зафиксировано снижение доли социальной инженерии в хищениях денег со счетов клиентов банков до 48% с 66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако развитие цифровых услуг и сервисов будет сопровождаться появлением новых приемов социальной инженерии, отметили в ЦБ.

Как сообщает регулятор, кибермошенники в прошлом квартале похитили у клиентов российских банков на 18,5% больше средств, чем год назад, — более 3,2 млрд рублей.

Ранее, 9 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что защита граждан от мошеннических схем является одним из основных приоритетов. Он также рассказал, что в закон о деятельности кредитно-потребительских кооперативов были внесены поправки, что позволило запретить выдачу кредитов под залог единственного жилья и поставило заслон мошенническим схемам микрокредитных организаций.