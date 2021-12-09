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Путин назвал защиту граждан от мошенничества одним из главных приоритетов

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Защита граждан от мошеннических схем является одним из ключевых приоритетов. Об этом 9 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Российский лидер в своей речи отметил, что СПЧ активно занимается насущными, актуальным проблемами, которые волнуют общество.

«Одна из них — защита граждан от мошенников в финансовой сфере, которые оставили без жилья, буквально на улице десятки тысяч людей. Совет настойчиво поднимал этот вопрос и в результате были внесены поправки в закон о деятельности кредитно-потребительских кооперативов, что позволило запретить выдачу кредитов под залог единственного жилья и поставило заслон мошенническим схемам микрокредитных организаций», — сказал президент.

Ранее, 6 декабря, банк «Открытие» опубликовал результаты исследования, согласно которому в случае столкновения с финансовым мошенничеством в полицию обращались лишь 9% россиян. Самый высокий процент пострадавших от действий финансовых мошенников за последний год — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (13%) и в Северо-Западном федеральном округе (12%). 27% россиян не имели личного опыта столкновения с финансовыми мошенниками за последний год.

В тот же день директор департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров предложил ввести упрощенный порядок возврата денег гражданам, пострадавшим от мошенников. Размер суммы определит Центробанк.

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