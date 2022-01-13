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В России заблокировали более 2 тыс. сайтов лжебанков за 2021 год

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В 2021 году Центробанк (ЦБ) заблокировал 2060 фишинговых сайтов, которые имитировали ресурсы настоящих банков. Об этом в четверг, 13 января, сообщили в пресс-службе Банка России.

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Фишинговые атаки рассчитаны на людей с низким уровнем киберграмотности

«Лжебанки не только представляют опасность для граждан, которые могут передать злоумышленникам свои персональные и банковские данные, но и наносят репутационный ущерб финансовым организациям», — приводит «Газета.Ru» сообщение ЦБ.

В регуляторе добавили, что с 1 декабря 2021 года интернет-ресурсы, используемые злоумышленниками для кражи денег у россиян, стали блокировать во внесудебном порядке.

«Оперативное ограничение доступа к сайтам нелегальных организаций способствует снижению рисков для потребителей финансовых услуг, сокращению количества граждан, пострадавших от действий злоумышленников», — заключили в Центробанке.

10 декабря в Банке России сообщили, что сотни тысяч россиян каждый год становятся жертвами кибермошенников, большинство из которых используют приемы социальной инженерии. Как сообщает регулятор, кибермошенники в прошлом квартале похитили у клиентов российских банков на 18,5% больше средств, чем год назад, — более 3,2 млрд рублей.

Ранее, 9 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что защита граждан от мошеннических схем является одним из основных приоритетов. Он также рассказал, что в закон о деятельности кредитно-потребительских кооперативов были внесены поправки, что позволило запретить выдачу кредитов под залог единственного жилья и поставило заслон мошенническим схемам микрокредитных организаций.

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