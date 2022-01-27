Песков заявил о важности контроля динамики госпитализаций при «Омикроне»

При штамме коронавируса «Омикрон» болезнь протекает в более легкой форме, поэтому важно отслеживать динамику госпитализаций. Об этом в четверг, 27 января, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По динамике госпитализаций из-за COVID-19 в России пока «перегрева нет», хотя он возможен, добавил Песков.

Представитель Кремля выразил сожаление, что среди молодежи «Омикрон» распространяется более быстрыми темпами.

«Это опасно, но это та реальность, которая есть, к сожалению», — завял он.

По его словам, с учетом особенностей в регионах принимаются разные меры.

Песков отметил, что никто, в том числе президент России Владимир Путин, в процесс распространения «Омикрона» вмешаться не может.

«К сожалению, ни президент, никто в процесс распространения вируса «Омикрон» вмешаться не может, это просто невозможно. Принять меры, которые бы остановили распространение «Омикрона», просто невозможно физически», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, не собирается ли глава государства лично вмешаться в ситуацию с новым штаммом и принять особые меры.

В России за прошедшие сутки госпитализировали 12 807 человек с COVID-19, всего выявлено 88 816 случаев COVID-19. Наибольшее число случаев коронавирусной инфекции фиксируется в Москве (26 586), Санкт-Петербурге (11 808) и Подмосковье (7182).

Днем ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России на сегодняшний день занято 65% коечного фонда для пациентов с COVID-19. Он также отметила, что за последние два дня госпитализация детей выросла на 36,5%.

25 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал ситуацию с COVID-19 в России напряженной. По его словам, в регионах наблюдается рост заболеваемости. Это в первую очередь вызвано распространением нового штамма коронавируса «Омикрон».

В тот же день глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в России подтверждено 5889 случаев заболевания «Омикрон»-штаммом COVID-19 в 68 регионах страны. По ее словам, почти 70% российских пациентов, заболевших новым штаммом COVID-19 «Омикрон», не были вакцинированы. Это говорит о том, что прививка защищает и от нового варианта коронавируса.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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