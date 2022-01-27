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В России за сутки госпитализировали 12 807 человек с COVID-19

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В России за сутки выявили 88 816 случаев COVID-19, госпитализированы 12 807 человек. Об этом в четверг, 27 января, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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Наибольшее число случаев коронавирусной инфекции фиксируется в Москве (26 586), Санкт-Петербурге (11 808) и Подмосковье (7182).

Выздоровели за сутки 29 754 человека. От последствий заболевания за 24 часа скончались 665 человек.

За все время распространения коронавируса в России зарегистрировано 11 404 617 случаев COVID-19, скончались от последствий заболевания 328 770 граждан, выздоровели 10 129 691 человек.

Днем ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России на сегодняшний день занято 65% коечного фонда для пациентов с COVID-19. Он также отметила, что за последние два дня госпитализация детей выросла на 36,5%.

25 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал ситуацию с COVID-19 в России напряженной. По его словам, в регионах наблюдается рост заболеваемости. Это в первую очередь вызвано распространением нового штамма коронавируса «Омикрон».

24 января гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса может завершиться в 2022 году, если будут приняты комплексные меры. Он отметил, что для завершения распространения коронавируса необходимо вакцинировать 70% населения в каждой стране.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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