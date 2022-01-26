Прямой эфир
Мир
Германия поддержала участие ЕС в проведении военной реформы на Украине
Мир
Лавров заявил о потере генсеком НАТО связи с реальностью
Мир
Джонсон вместо темы об отставке предложил сосредоточиться на Украине
Общество
В Москве в ближайшее время откроется запись на вакцинацию подростков от COVID-19
Политика
Пушков высмеял телеканал CNN за карту с Монголией и Украиной
Мир
В Крыму назвали актом международного разбоя решение суда по скифскому золоту
Мир
Лавров прокомментировал угрозы Запада ввести новые санкции против РФ
Общество
Ученый объяснил низкое число подтвержденных случаев «Омикрона» в России
Мир
Украина потеряла свой первый за 11 лет спутник сразу после запуска
Культура
Элтон Джон заболел COVID-19
Сюжет:

Голикова заявила о росте госпитализации детей на 36,5% за два дня

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За последние два дня госпитализация детей выросла на 36,5%, это предмет особого внимания. Об этом в среду, 26 января, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«В течение последних двух дней увеличилась госпитализация детей на 36,5%. Сейчас это предмет нашего особого внимания, конечно, мы к этому относимся с очень большим переживанием», — сказала Голикова на совещании президента РФ с членами правительства в режиме видеоконференции.

Вышли с ростом: почему заболеваемость в России за неделю увеличилась вдвое
И сколько будет продолжаться новая волна пандемии

Она добавила, что случаи «Омикрон»-штамма зарегистрированы в 72 регионах России. При этом показатель госпитализации за прошлую неделю возрос на 9,3%, а число новых случаев коронавируса — на 102,4%.

«Показатель госпитализации за прошлую неделю на 100 тыс. населения составил 39 и возрос по сравнению со второй неделей года на 9,3%. За этот же период показатель новых выявленных случаев и тоже на 100 тыс. населения составил 231 и возрос на 102,4%», — отметила Голикова.

Ранее в этот день глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что дети, согласно экспертным данным, заражаются «Омикрон»-штаммом коронавируса в 2,5 раза чаще, чем другими вариантами. Вместе с тем, по его словам, младенческая смертность в России в 2021 году снизилась до нового минимума в 4,4 смерти на 1 тыс. детей, родившихся живыми.

В тот же день власти Москвы решили закрыть на три недели плановую госпитализацию детей из-за роста заболеваемости COVID-19 среди несовершеннолетних. Изменения не распространяются на плановую госпитализацию детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями, а также при других заболеваниях, не допускающих промедления в оказании медицинской помощи.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

новость дополняется

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022