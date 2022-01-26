Голикова заявила о росте госпитализации детей на 36,5% за два дня

За последние два дня госпитализация детей выросла на 36,5%, это предмет особого внимания. Об этом в среду, 26 января, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«В течение последних двух дней увеличилась госпитализация детей на 36,5%. Сейчас это предмет нашего особого внимания, конечно, мы к этому относимся с очень большим переживанием», — сказала Голикова на совещании президента РФ с членами правительства в режиме видеоконференции.

Она добавила, что случаи «Омикрон»-штамма зарегистрированы в 72 регионах России. При этом показатель госпитализации за прошлую неделю возрос на 9,3%, а число новых случаев коронавируса — на 102,4%.

«Показатель госпитализации за прошлую неделю на 100 тыс. населения составил 39 и возрос по сравнению со второй неделей года на 9,3%. За этот же период показатель новых выявленных случаев и тоже на 100 тыс. населения составил 231 и возрос на 102,4%», — отметила Голикова.

Ранее в этот день глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что дети, согласно экспертным данным, заражаются «Омикрон»-штаммом коронавируса в 2,5 раза чаще, чем другими вариантами. Вместе с тем, по его словам, младенческая смертность в России в 2021 году снизилась до нового минимума в 4,4 смерти на 1 тыс. детей, родившихся живыми.

В тот же день власти Москвы решили закрыть на три недели плановую госпитализацию детей из-за роста заболеваемости COVID-19 среди несовершеннолетних. Изменения не распространяются на плановую госпитализацию детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями, а также при других заболеваниях, не допускающих промедления в оказании медицинской помощи.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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